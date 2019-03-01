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رئيس قبرص: اكتشاف الغاز الطبيعى يضع البلاد على الخريطة

الجمعة، 01 مارس 2019 03:22 م
رئيس قبرص: اكتشاف الغاز الطبيعى يضع البلاد على الخريطة الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس
أ ش
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قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الجمعة، إن اكتشافات الغاز الطبيعى فى حقل بحرى يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة وضع قبرص على الخريطة.

وأضاف أناستاسيادس، فى تصريحات نقلتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، "علينا أن نكون جادين.. فهذا بالطبع حدث سعيد وضع قبرص على الخريطة وجعل لها موطئ قدم".


جاءت تصريحات الرئيس القبرصى بعد مرور يوم على إعلان شركة النفط والغاز الأمريكية العملاقة (إكسون موبيل) اكتشاف الغاز الطبيعى فى حقل يقع قبالة ساحل قبرص، فى منطقة تشتهر بالفعل ببعض من أضخم مثل هذه الاكتشافات فى العالم، أكدت الشركة أن الحقل قد يحوى موارد من الغاز الطبيعى تتراوح بين خمسة وثمانية تريليونات قدم مكعبة.
ومن جهته، أعرب أناستاسيادس عن أمله فى إحراز المزيد من التقدم فى المستقبل لافتًا إلى اهتمام الحكومة برفاهيه كل الشعب القبرصى.


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قبرص

نيكوس أناستاسيادس

الغاز الطبيعى




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