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رئيس الوزراء العراقى: جادون فى الانفتاح على الكويت وإقامة علاقات قوية

الجمعة، 01 مارس 2019 06:02 ص
رئيس الوزراء العراقى: جادون فى الانفتاح على الكويت وإقامة علاقات قوية عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، الخميس، أن حكومته جادة بالانفتاح على الكويت وإقامة علاقات قوية مع الجميع وفق رؤية واضحة.

وقال المكتب الإعلامى لعبد المهدى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن عبدالمهدى استقبل فى القصر الحكومى اليوم، رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، والوفد المرافق له، وأعرب لهم عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة مع دولة الكويت، وأن مستقبل العلاقات العراقية الكويتية سيكون أفضل.

وأضاف عبد المهدى أنهم جادين بالانفتاح على الكويت وإقامة فى الوقت نفسه علاقات ممتازة مع الجميع وفق رؤيتنا الواضحة ومصالحنا المشتركة مع محيطنا ودول الجوار، والمضى قدما فى تطوير العلاقات العراقية الكويتية وتجاوز عقبات وآثار الماضى ومخلفات السياسات الدكتاتورية".

ودعا إلى العمل الجاد لبناء أفضل العلاقات وفق المشتركات الكثيرة والثقة المتبادلة، مشيدا بحكمة أمير الكويت وحرص القيادة الكويتية على تعزيز علاقات التعاون مع العراق فى جميع المجالات.

من جهته، نقل رئيس مجلس الأمة الكويتى "تحيات أمير الكويت وولى العهد لرئيس مجلس الوزراء والرغبة الجادة فى زيادة التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية والانتهاء من حل جميع المسائل العالقة وتجاوز التحديات التى تؤخر نمو العلاقات بين البلدين.

 


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