رئيسة الحزب المسيحى بألمانيا تطالب بسحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لداعش

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طالبت أننجريت كرامب كارنباور التى خلفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى رئاسة الحزب المسيحى بسحب الجنسية الألمانية ممن يثبت انضمامه لداعش أو تورطه بالإرهاب ممن يحملون الجنسية المزدوجة .

وأضافت كرامب توقعنا من وزيرة العدل كاتارينا بارلي، أن يكون هناك موافقة منها بشأن هذا الأمر وأكدت على انه إذا ما طبق ذلك سيكون إشارة ردع مهمة".



وتابعت قائلة"من يذهب لتنظيم إرهابي،ولديه جوازى سفر، يجب أن يعرف أنه يتخلص بذلك من الجواز الألمانى - وبذلك أيضا من إمكانية العودة إلى ألمانيا ".



يشار إلى أنه تم التوصل فى اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا إلى أنه من المقرر أن يفقد أى ألمانى يحمل جنسية مزدوجة ، جواز السفر الألمانى ، إذا ثبت عليه المشاركة فى معارك تابعة لتنظيم إرهابى فى الخارج.



وكان الأمين العام للحزب المسيحى الديمقراطى باول تيسمايك قد أتهم وزيرة العدل مطلع الأسبوع الجارى بعدم عرض مشروع القانون الذى ينص على ذلك على الحكومة.