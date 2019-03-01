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حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء تحقق 83‎%‎ من المستهدف

الجمعة، 01 مارس 2019 11:37 ص
حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء تحقق 83‎%‎ من المستهدف مبادرة 100 مليون صحة
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها أن حملة 100 مليون صحة تحقق منها نسبة 83.3 % من اجمالى المستهدف منذ  انطلاق الحملة في أول ديسمبر الماضي وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.

تضمن البيان تصريح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد خلاله  أنه تم فحص 212 آلاف و 210 فردا على مستوى المحافظة بنسبة 83.3 % منهم 119 آلاف و 336 فردا في العريش بنسبة 105.3 % ، 56 ألف و 195 فردا فى بئر العبد بنسبة 96.2 % ، 17 ألف و 184 فردا فى الشيخ زويد بنسبة 55.2 % ، 7276 فردا فى رفح بنسبة 20.7 % ، 8186 فردا فى الحسنة بنسبة 61.8 % ، و 4033 فردا فى نخل بنسبة 118.1 % .

 

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سى أظهرت أن 206 ألف و 564 فردا جاءت نتيجتهم سلبية بنسبة 97.3 % ، و5645 فردا نتيجتهم إيجابية بنسبة 2.7 % مشيرًا إلى أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 195 ألف و 105 فردا أن حالتهم طبيعية بنسبة 91.9% ، و17 ألف و105 فردا فى حالة ضغط دم مرتفع بنسبة 8.1 %  وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت نتيجة 198 ألف و 989 فردا فى حالة طبيعية بنسبة 93.8 %  ، و13 ألف و 221 فردا حالة السكر عندهم مرتفع بنسبة 6.2 % .

 

وبدوره أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء أن الحملة استهدفت عدد 254 ألف و697 فردا .. من بينهم 113 ألف و364 فردا فى العريش ، 58 ألف و433 فردا فى بئر العبد ، 31 ألف و115 فردا فى الشيخ زويد ، 35 ألف و117 فردا فى رفح ، 13 ألف و235 فردا فى الحسنة ، و3 آلاف و415 فردا فى نخل .

 


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