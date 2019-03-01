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حزب الله يرفض بشدة قرار بريطانيا إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية

الجمعة، 01 مارس 2019 11:03 ص
حزب الله يرفض بشدة قرار بريطانيا إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية حسن نصر الله
رويترز
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رفض حزب الله اللبنانى، اليوم الجمعة بشدة قرار بريطانيا إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن القرار البريطاني يظهر انصياعا للإدارة الأمريكية.

وصادق البرلمان البريطانى بغرفتيه أمس الخميس على تصنيف "حزب الله" بجناحيه العسكرى والسياسى "منظمة إرهابية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وصوّت مجلس اللوردات لصالح مشروع قرار حكومى طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد بحظر الجناح السياسى لميليشيات حزب الله اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية.

ويأتى التصويت بعد أن أقرّ مجلس العموم ( الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار.

ووفقًا للقرار تعد ميليشيا حزب الله اللبناني، بكافة تفرعاتها، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطانى سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله اللبنانى الإرهابي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات.

 


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