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الجمعة، 01 مارس 2019 04:48 م
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حاكم واشنطن يعلن عزمه خوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الجمعة، 01 مارس 2019 04:06 م
حاكم واشنطن يعلن عزمه خوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 حاكم ولاية واشنطن جاى إنسلى
أ ش أ
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أعلن حاكم ولاية واشنطن جاى إنسلى المنتمى للحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، معلنا أن مواجهة التغير المناخى ستكون على رأس أولويات البلاد.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إنسلى - أحدث المترشحين من الحزب الديمقرطى لانتخابات 2020 - أطلق حملته الانتخابية من خلال مقطع فيديو أكد فيه أنه أول مرشح يجعل من محاربة التغير المناخى على رأس أولوياته.
وقال إنسلى "إننا أول الأجيال التى تشعر بالآثار المترتبة على التغير المناخي، وآخر الأجيال التى بإمكانها أن تفعل شيئا حياله."
وتابع "ذهبنا إلى القمر واخترعنا التكنولوجيا التى غيرت العالم، ويجب أن تكون مهمة بلادنا التالية التصدى لأكثر التحديات إلحاحا فى عصرنا ألا وهى هزيمة التغير المناخي".


ويعد إنسلي، البالغ من العمر 68 عاما، أول حاكم ولاية يدخل سباق الفوز بمنصب مرشح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، كما أنه معارض لسياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأبرزها سياساته تجاه التغير المناخي.


وأبرز المرشحون حتى الآن حتى الآن الرئيس ترامب المنتمى للحزب الجمهورى والذى أعلن عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية فى 2020، ومن الحزب الديمقراطى السيناتور بيرنى ساندرز، والسيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن.


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