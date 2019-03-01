جامعة عين شمس: لم نستقبل سوى حالتين من مصابى حادث محطة مصر

كتب محمود راغب

نفت جامعة عين شمس وإدارة المستشفيات الجامعية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول وجود حالات وفيات بمستشفى الدمرداش الجامعى ممن تم نقلهم للمستشفى على إثر ما وقع أول أمس من حادث تصادم جرار قطار بمحطة مصر .

وأكدت الجامعة فى بيان اليوم، أن مستشفى الدمرداش الجامعى لم تستقبل سوى حالتين من المصابين فى الحادث، أحدهما حرجة بنسبة حروق 93% و يتم تقديم الرعاية الفائقة لها بالعناية المركزة، والأخرى تعانى من حروق بنسبة 16% وتتلقى العلاج بغرفة عادية و الحالة فى تحسن مستمر، مؤكدة توافر جميع الإمكانات الطبية والمستلزمات العلاجية ولا يوجد نقص بها أو بالأطقم الطبية الماهرة والمتخصصة.



ونوهت إدارة المستشفيات الجامعية ، أنه تم الدفع بطاقم طبى متخصص من قسم الحروق بمستشفى الدمرداش الجامعى للمساعدة فى إنقاذ الحالات التى تم نقلها من المصابين لتلقى العلاج بمستشفى دار الشفاء فور وقوع الحادث، بناء على تكليف من وزارة الصحة ، كما تؤكد إدارة الجامعة استعداد مستشفيات جامعة عين شمس الكامل لاستقبال المرضى طوال 24 ساعة و على مدار أيام الأسبوع و تقديم الخدمة الطبية للجميع على أعلى مستوى و بأقصى كفاءة.