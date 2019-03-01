توقيع الكشف الطبى على 116880 مواطنا فى أول أيام حملة 100 مليون صحة

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن تحقيق نسبة 168٪ من النسبة المقررة فى أول أيام مبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن تم توقيع الكشف الطبى اليوم على 116880 مواطن وكان المستهدف هو 69703 فى اليوم، وهو ما يعد أعلى محافظة فى أعداد الكشف الطبي، والثانية فى النسبة بعد محافظة الوادى الجديد.

وأشار مكى إلى أن الخطة الموضوعة للمحافظة، بدأت أن تؤتى ثمارها بعد توزيع الفرق فى كل مكان، والوصول إلى كل الأماكن للمواطنين.

يذكر بأن شهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين على الكشف وخاصة فى القرى.