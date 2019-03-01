توفيق عكاشة: ميركل شديدة الإعجاب بالرئيس السيسى وتشبهه بعظماء الفراعنة

كتب إبراهيم حسان

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أبدت إعجابها الشديد بشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة اجتماعية أمام مجموعة من أصدقائها قبل انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن بأيام.

وأضاف عكاشة، خلال برنامج "مصر اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن ميركل ردت على أحد الأسئلة الموجهة لها حول التقارب الشديد مع مصر وعلاقتها الجيدة بالرئيس السيسى والشعب المصرى، وقالت: "الرئيس السيسى يذكرنى بالمصريين القدماء الذين قرأنا عنهم فى كتب تاريخ الفراعنة الذين نعتبرهم مثل أعلى لنا، وعن عظمة حكام مصر عبر التاريخ والذي يجسده أمام عينى الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتابع عكاشة: "ميركل قالت مصر لو كانت عاشت الـ8 آلاف سنة السابقة بنفس الفلسفة التى تعيشها حاليا مع الرئيس المصرى ونفس الحماس والحب لبلده ما كانت اهتزت الاهتزازات العنيفة التى تعرضت لها".

وأوضح توفيق عكاشة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يريد أن يعلى من شأن الدولة المصرية وأن يجعلها أكبر وأفضل دولة فى المنطقة العربية.