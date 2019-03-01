تنفيذ 1245 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1245 حكمًا متنوعًا منها 875 حكمًا جزئيا و43 حكم مستأنف و278 حكم غرامات و46 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.