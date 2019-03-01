الرئيسية أخبار عالمية تفجير يقتل 9 جنود من قوات الساحل المدعومة دوليا فى مالى الجمعة، 01 مارس 2019 06:59 م أرشيفية كتب أحمد عبد الرحمن إضافة تعليق أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، مقتل 9 جنود من قوات الساحل المدعومة دولياً فى تفجير بمالى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الأزهر الشريف يدين تفجير مالي الإرهابي تشكيل عصابى وراء سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة بالهرم بعثة الاتحاد الأوروبى لتدريب جيش مالى تعلن تعرض أحد مراكزها لهجوم إرهابى تفجير مالى قوات الساحل فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم" السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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