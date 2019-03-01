تعرف على أسعار الخضروات اليوم الجمعة 1-3-2019

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 1-3-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.50 – 5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 – 6 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6.50 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 3.75 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 3.5- 6.50 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5.25 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 6 – 10 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 17 - 21 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 5 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 5 - 7 جنيهات.

وسجلت أسعار البصل ما بين 3 – 5.25 جنيها للكيلو، وفلفل الوان "أصفر – أحمر – برتقالي" ما بين 12 - 18 جنيها، واستقر بسلة ما بين 8 إلى 12 جنيهات، وسجل سعر سبانخ من 4 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 3 - 6 جنيهات.