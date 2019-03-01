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تعرف على أسعار الخضروات اليوم الجمعة 1-3-2019

الجمعة، 01 مارس 2019 11:07 ص
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الجمعة 1-3-2019 سوق خصار - ارشيفية
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 1-3-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.50 – 5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 – 6 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6.50 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 3.75 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 3.5- 6.50 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5.25 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 6 – 10 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 17 - 21 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 5 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من  5 - 7 جنيهات.
 
وسجلت أسعار البصل ما بين 3 – 5.25 جنيها للكيلو، وفلفل الوان "أصفر – أحمر – برتقالي" ما بين 12 - 18 جنيها، واستقر بسلة ما بين 8 إلى 12 جنيهات، وسجل سعر سبانخ من 4 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من  3 - 6 جنيهات.
 
 
 

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