video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 05:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تصديرى الجلود: 32 مليون جنيه مستحقات المساندة المتأخرة للمجلس

الجمعة، 01 مارس 2019 04:00 ص
تصديرى الجلود: 32 مليون جنيه مستحقات المساندة المتأخرة للمجلس المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قال المهندس محمود سرج ، رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، إن المجلس عرض خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى رؤيته لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، ومقترحاته لمنظومة المساندة التصديرية الجديدة.
 
وأضاف سرج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المساندة التصديرية المتأخرة لأعضاء المجلس تبلغ نحو 32 مليون جنيه، لصالح قطاع الجلود فقط، لأن قطاع الدباغة لا يحصل على مساندة تصديرية، متابعا أنه سيتم مقاصة مستحقات المصدرين مع مديونياتهم لدى الجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات.
 
واقترح المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، برنامجاً لتشجيع الصادرات المصرية من منتجات صناعة الجلود، وتمت الإشارة إلى أن هذه الصناعة تعدُ إحدى الصناعات العريقة والقديمة فى مصر، وتتضمن صناعة دباغة الجلود، وصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزماتها، وتلبى مجالاً واسعاً من الاحتياجات المحلية، ويمكن أن تلعب دوراً أكبر بالنسبة للاقتصاد القومى باعتبارها صناعة استراتيجية لسلع أساسية يمكن أن تحظى بفرص واعدة للتصدير.
 
كما تناول العرض تطور صادرات وواردات قطاع الجلود والمنتجات الجلدية فى مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كما تناول مقترحات وفرص النهوض بهذه الصناعة وتحقيق معدلات أكبر من الإنتاج والجودة للمنافسة فى الأسواق العالمية، ومنها المساندة التصديرية لقطاع دباغة الجلود، ومنح إعفاءات لمستلزمات الإنتاج وخاصة الماكينات والمواد الكيماوية المستوردة، بالإضافة إلى مساندة المشاركة بالمعارض الخارجية، ومساندة الشركات العاملة فى قطاع دباغة الجلود للحصول على شهادة الجودة العالمية، مع منح أراضٍ صناعية للشركات الراغبة فى التوسع بمدينة الجلود بالروبيكى بأسعار رمزية كمساعدة فى تطوير المصانع المصدرة، وزيادة قدراتها الإنتاجية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يختتم لقاءاته لبحث برامج تحفيز الصادرات بمسئولي المجالس التصديرية

اخبار الاقتصاد

تصديرى الجلود

المساندة التصديرية

دعم الصادرات




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة