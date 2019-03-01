تحرير 1325مخالفة مرورية وفحص 33 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1325مخالفة مرورية.

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 33 شخصا، حيث تبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 15شقة مفروشة، و17 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 4 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.