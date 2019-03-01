بعدما رفض المصريين دعوات الإرهابية.. الإخوانى بهجت صابر يتطاول على شعب مصر

كتب كامل كامل – أحمد عرفة

بعدما رفض المصريون دعوات الاخوان ولم يستجيبوا لما يسمى بإطلاق صفارات الإنذار تحت وسم "اطمن أنت مش لوحدك"، تطاول الإخوانى بهجت صابر على المصريين بألفاظ نابية.

وخلال فيديو نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، وجه "صابر" شتائم وسباب للمصريين الذين حاول إجراء مداخلات معه، محرضا على الاستجابة للإعلامى الموالى لجماعة الإخوان معتز مطر بإطلاق الصفارات، كما وجه السباب لمؤسسات الدولة المصرية، واصفا الشعب بالشيطان أخرس لعدم استجابته لدعوات الصفارات.

وقد ظهرت علامات الغضب واليآس والارتباك لدى بهجت صابر، الإخوانى المقيم فى أمريكا بعد فشل دعوات معتز مطر للإخوان وأنصارها بإطلاق صفارات الإنذار، وأثار من غضبه أكثر انتشار الهاشتاج "خاف أنت طلعت لوحدك"، عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتأكيد على فشل الدعوات التحريضية لجماعة الإخوان.

وشن هجوما عنيفا على المصريين، وزعم أنهم لا يستحقون العيش، وأنهم فرطوا فى بلادهم بعد عدم دعمهم لدعوات الإخوان – على حد زعمه –.

القيادى الإخوانى حاول أيضا أن يروج للفيديو المجتزأ للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يتحدث فيه عن منظومة السكك الحديدية، دون أن ينشر الفيديو كاملا الذى يتحدث فيه الرئيس عن منظومة السكك الحديدية.

بهجت صابر اعترف خلال الفيديو، أن جماعة الإخوان ضعيفة، وأن محمد مرسى شخصية ضعيفة، معتبرا أيضا أن الشعب المصرى لم يستجب لدعوات الإخوان التحريضية الأخيرة تحت تبرير مزيف أن الشعب خائف.

وسب القيادى الإخوانى، الشعب المصرى بألفاظ شنيعة، بعد عدم استجابتهم لتحريض الإخوان، زاعما أن تلك الدعوات التى أطلقتها الإخوان وبالتحديد الإعلامى الإخوانى معتز مطر لم تكن لتشكل خطر على المصريين، لأنها مجرد صفارات فقط يتم إطلاقها وليس للنزول إلى الشارع.

وواصل بهجت صابر، ترويج شائعات وأكاذيب الإخوان بشأن انفجار قطار محطة مصر، حيث لم يتطرق إلى أن الحادث نتيجة إهمال السائق، بل حاول استغلال هذا الحادث لتزييف الوعى والتحريض ضد الدولة المصرية.

ورغم أن بهجت صابر يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه حرض قواعد الإخوان على النزول، معترفا بأن قواعد الجماعة لا تستجيب الآن لدعوات التنظيم، وفيما تضمن الفيديو ألفاظ نابية.

بهجت صابر اعترف خلال الفيديو بأن أوروبا أصبحت تنحاز لمصر، وتتقارب معها، ولم تعد تقف بجوار جماعة الإخوان، وشن هجوما عنيفا على الدول الأوروبية، مدعيا أنها تحارب الإسلام بعد عدم دعمها للتنظيم وتخليها عنه.

كما شن القيادى الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية، هجوما على الدول العربية بعد أن لفظت جماعة الإخوان، واعتبار عدد من الدول العربية، الجماعة تنظيما إرهابيا خلال الفترة الماضية.