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بسبب سوء الأحوال الجوية.. الإمارات تؤجل عرضها العسكرى "حصن الاتحاد" ..فيديو

الجمعة، 01 مارس 2019 01:02 م
بسبب سوء الأحوال الجوية.. الإمارات تؤجل عرضها العسكرى "حصن الاتحاد" ..فيديو فعاليات حصن الاتحاد فى دورته السابقة
كتب آسر أحمد
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بسبب الأحوال الجوية التى تتعرض لها إمارة عجمان الإماراتية، اليوم الجمعة، قررت الإمارات العربية المتحدة تأجيل العرض العسكري "حصن الاتحاد"، الذى كانت  فعالياته ستبدأصباح اليوم.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن سوء الأحوال الجوية هو السبب الرئيسي وراء تأجيل العرض العسكرى فى دورته الخامسة للأسبوع القادم، على ان يقام الجمعة المقبلة فى إمارة عجمان.

 

حصن الاتحاد هو عرض عسكري يقام سنوياً فى إمارة عجمان،  تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة الإماراتية، تحت رعاية الشيخ حميد بن راشد النعيمى حاكم عجمان.

 


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