بدء تطبيق الإجراءات الجديدة للجوء فى النمسا وبينها حظر التجول

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بدأت النمسا اليوم الجمعة فى تطبيق اجراءات التعامل الجديدة مع طالبى اللجوء والتى تهدف الى الحد من قبول اللاجئين وزيادة الرقابة الأمنية عليهم .

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أجهزة الأمن من فرق خاصة ستقوم بمراقبة حظر تجول طالبى اللجوء خارج المراكز الخاصة بهم فى أوقات معينة ،مشيرة إلى أن الاجراءات الجديدة اعتمدها وزير الداخلية هيربرت كيكل وتستهدف الحد من طلبات اللجوء الى النمسا بشكل كبير.



وأضافت أن ابرز ما تتضمنه هذه الاجراءات سرعة ترحيل طالبى اللجوء الذين لا يحتاجون الى حماية من النمسا وتسهيل اجراءات سفرهم الى بلادهم.مضيفة أن ساعات النوم ستكون اجبارية فى الفترة من العاشرة مساء الى السادسة صباحا وسيتم نقل المخالفين الى مراكز نائية مع خدمة أمنية خاصة الى جانب تشجيع العودة الطوعية لطالبى اللجوء.

وأشارت المصادر الى سرعة البت فى طلبات اللجوء خلال نحو 20 يوما .لافتة إلى المضى قدما فى مشروع قانون الاعتقال الوقائى لطالبى اللجوء وذلك للعناصر ذات الميول الاجرامية والتى يثبت علاقتها بتنظيم داعش الارهابى.