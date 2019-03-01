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بالإنفوجراف.. أبرز المعلومات عن يوم "الانعدام التام للتمييز"

الجمعة، 01 مارس 2019 11:20 ص
بالإنفوجراف.. أبرز المعلومات عن يوم "الانعدام التام للتمييز" المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا عن أبرز المعلومات عن يوم الانعدام التام للتمييز، والذى أطلقته الأمم المتحدة يوم 1 مارس 2014.

تهدف الفعالية، لتوحيد العالم للاحتفال بالتنوع، ورفض التمييز بجميع أشكاله ، حيث انطلقت الحملة حول العالم مستخدمة رمز الفراشة، واستخدم المشاركون وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن رفض التمييز .

وأوضح الإنفوجراف أن الدستور المصرى ضد التمييز في مادته 9 و11و53 ، موضحا أن الحق فى الصحة والكرامة هو حق أصيل يجب أن يتمتع به الحميع


 

 


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