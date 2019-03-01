بالإنفوجراف.. أبرز المعلومات عن يوم "الانعدام التام للتمييز"

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا عن أبرز المعلومات عن يوم الانعدام التام للتمييز، والذى أطلقته الأمم المتحدة يوم 1 مارس 2014.

تهدف الفعالية، لتوحيد العالم للاحتفال بالتنوع، ورفض التمييز بجميع أشكاله ، حيث انطلقت الحملة حول العالم مستخدمة رمز الفراشة، واستخدم المشاركون وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن رفض التمييز .

وأوضح الإنفوجراف أن الدستور المصرى ضد التمييز في مادته 9 و11و53 ، موضحا أن الحق فى الصحة والكرامة هو حق أصيل يجب أن يتمتع به الحميع.



