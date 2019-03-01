باكستان ستقدم شكوى فى الأمم المتحدة ضد الهند لممارسة "الإرهاب البيئى"

رويترز

قال وزير باكستاني اليوم الجمعة إن بلاده تستعد لتقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد الهند، تتهمها فيها "بالإرهاب البيئي"، بعد أن شنت الطائرات الهندية غارات ألحقت أضرارا بأشجار الصنوبر ووضعت الجارتين النوويتين على شفا حرب جديدة.

ويخوض البلدان مواجهة هي الأكبر من نوعها منذ أعوام، في حين تسعى الولايات المتحدة ودول غربية للوساطة لنزع فتيل التوتر بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.