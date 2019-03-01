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اندلاع حريق بمستشفى ناصر فى بنى سويف دون إصابات

الجمعة، 01 مارس 2019 03:58 م
اندلاع حريق بمستشفى ناصر فى بنى سويف دون إصابات سياره اطفاء-ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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شب حريق بمستشفى ناصر العام شمال بنى سويف منذ قليل، دون حدوث إصابات بين المرضى أو العاملين .

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر يفيد باندلاع حريق بالطابق الثالث الذى يضم قسم العناية المركزة بالمستشفى العام بمدينة ناصر، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق كما دفع مرفق الإسعاف بخمس سيارات لتأمين المستشفى .

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، أنه فور إبلاغه توجه لمستشفى ناصر لمتابعة الموقف، مؤكدا أن الحريق نتج عن حدوث ماس كهربائى، وقام أفراد الأمن بفصل التيار الكهربائى عن المبنى ما استدعى معه نقل مرضى قسم العناية إلى مستسفى الواسطى المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة .


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