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انخفاض عدد العاطلين عن العمل فى ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال فبراير

الجمعة، 01 مارس 2019 03:02 م
انخفاض عدد العاطلين عن العمل فى ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال فبراير المستشارة الإلمانية إنجيلا ميركل
رويترز
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أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض إجمالي عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال فبراير، وظل معدل البطالة عند مستوى قياسي منخفض ليعزز توقعات بتلقي النمو دعما من الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصاد بأوروبا هذا العام.
 
وأظهرت بيانات معدلة في ضوء العوامل الموسمية انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 21 ألفا إلى 2.236 مليون، وذلك بالمقارنة مع توقعات بانخفاض قدره خمسة آلاف.
 
وظل معدل البطالة عند خمسة بالمئة، وهو الأدنى منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.
 
 

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