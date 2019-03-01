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انتبه.. بدء إغلاق "الدائرى" جزئيًا من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الجمعة، 01 مارس 2019 12:00 ص
انتبه.. بدء إغلاق "الدائرى" جزئيًا من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل الطريق الدائرى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، منذ قليل، منتصف الليل، إغلاق الطريق الدائرى بشكل جزئى فى الاتجاهين بمنطقة محور المريوطية حتى أكتوبر والعكس لمدة 20 يومًا ﻹصلاح فواصل، وسط انتشار الخدمات المرورية .

 

وتشمل اﻷعمال إصلاح الفواصل العرضية والطولية بالطريق الدائرى فى المنطقة من المسافة من أعلى المريوطية حتى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى اتجاه أكتوبر، وستكون اﻷعمال بدءًا من الساعة 12 حتى 5 صباح السبت لمدة 20 يومًا على مدار 10 أسابيع .

 

ويبلغ عرض الطريق بمنطقة الأعمال 4 حارات مرورية بكل اتجاه سيتم استقطاع حارة مرورية فقط للقيام بالأعمال، وترك باقى عرض الطريق لتسيير الحركة المرورية، وبعد الانتهاء يتم البدء فى الاتجاه الآخر.

 

وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من "إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة".


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