اليوم.. انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى

بورسعيد – السيد فلاح

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثانية لمسابقة "بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى" بالمركز الثقافى الترفيهى ببورسعيد، والتى تحمل اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وذلك على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء 5 مارس.

يشارك فى منافسات هذه الدورة 55 من الشباب، ممن يمثلون 29 دولة عربية وأفريقية، ويتنافسون فى 3 أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.

تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويترأس لجنة التحكيم الدولية الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، وأعضاءها يمثلون دول مصر والإمارات والسودان والمغرب.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح الذى يقام بالمركز الثقافي الترفيهى ببورسعيد وتنقله القنوات المصرية علي الهواء مباشرة وزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ومفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى للشئون الدينية، كما يحضره رموز الدعوة في جمهورية مصر العربية والمهتمين والقيادات الشعبية والدينية والتنفيذية.