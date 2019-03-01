اليوم.. انطلاق الجولة الأولى لتصويت المصريين بالخارج بـ"تكميلية أشمون"

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تبدأ اليوم الجمعة الجولة الأولى من انتخابات المصريين بالخارج فى الانتخاب التكميلى لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، والذى يستمر لمدة يومين (الجمعة والسبت)، وذلك فى التاسعة من صباح اليوم بحسب توقيت كل دولة.

وبدأت أمس الخميس فترة الصمت الانتخابى، حيث ينص القانون على توقف الدعاية الانتخابية قبل التصويت بـ24 ساعة.

وكان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، قد صرح لـ"اليوم السابع" من قبل، بأن لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، لم تتلق أى شكاوى أو رصدًا لمخالفات الدعاية الانتخابية التى يمارسها المرشحين على المقعد الخالى بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية.

وعدلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة – إن وجدت - فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك من خلال تقليص المدد التى سبق وأن حددتها الهيئة فى الجدول الزمنى.

وتضمنت التعديلات الجدول الزمنى إجراء انتخابات الاعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الاعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلاً من يوم 7 أبريل، ويكون بدأت فترة الصمت الدعائى يوم 6 أبريل بدلاً من يوم 13 أبريل.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء محكمة القضاء الإدارى من الفصل فى الطعون وهم أحمد محمد محمد الشخن وشهرته أحمد الخشن عن حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز القلم، وباسم عبد الله عبد اللطيف سليمان وشهرته الدكتور باسم أبو سليمان مرشح مستقل وحصل على رمز الكف، وعاطف جمعة ابراهيم العمرى عبد الله، وشهرته عاطف جمعة العمرى مرشح مستقل وحصل على رمز الأسد، وأحمد السيد عبد السلام سلامه مرشح مستقل وحصل على رمز الشمعة، وأحمد على أحمد حفرج وشهرته أحمد فرج مرشح مستقل وحصل على رمز المدفع، فريد عبد الخالق فريد العياط وشهرته فريد العياط مرشح مستقل وحصل على رمز الفراشة، والسيد فوزى السيد أحمد وشهرته السيد فوزى عبد الواحد مرشح مستقل وحصل على رمز ساعة اليد، وحاتم مجلع متوشلح جلع، وشهرته حاتم مجلع مرشح مستقل وحصل على رمز الحصان، وشريف رمضان عبد العليم الحنفى، وشهرته شريف الحنفى مرشح مستقل وحصل على رمز السفينة.

كما تضمنت القائمة، عبد العزيز إبراهيم حسن الجنزورى، وشهرته الجنزورى مرشح مستقل وحصل على رمز النجفة، ومحمد فتحى عبد الفتاح خلاف وشهرته محمد خلاف مرشح مستقل وحصل على رمز التليفون المحمول، وأسامة حمدى محمد محمد حافظ وشهرته أسامة حمدى حافظ مرشح مستقل وحصل على رمز التمساح، سمير سلامة على إبراهيم وشهرته سمير سلامة مرشح مستقل وحصل على رمز الصقر، وحامد محمد عبد الحليم برهومة وشهرته حامد برهومة مرشح مستقل وحصل على رمز كشاف إضاءة، ومحمود فرج محمود القاضى وشهرته محمود القاضى مرشح مستقل وحصل على رمز زهرة عباد الشمس، وأشرف محمد إبراهيم الرفاعى وشهرته أشرف الرفاعى مرشح مستقل وحصل على رمز التليفون، محمد محجوب عوض قابيل وشهرته محمد محجوب مرشح مستقل وحصل على رمز الأتوبيس، وإبراهيم عبد السيد إبراهيم موسى وشهرته الصحفى إبراهيم موسى مرشح مستقل وحصل على رمز عنقود العنب.