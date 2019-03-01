video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 08:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يطالب المجتمع الدولى بموقف حازم تجاه المماطلة والتعنت الحوثى

الجمعة، 01 مارس 2019 08:32 ص
اليمن يطالب المجتمع الدولى بموقف حازم تجاه المماطلة والتعنت الحوثى عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، ورئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسغارد، بموقف حازم تجاه سلوك المماطلة والتعنت للميليشيات الحوثية، وإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولى فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السويد. محملة ميليشيات الحوثى مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة.

وشدد وزير الخارجية اليمنى ورئيس وفد الحكومة فى مشاورات السلام، خالد اليماني، فى بيان صحفي،نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- على أن الأمم المتحدة يجب أن ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذى يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق .

وقال: "انتهى الخميس الموافق 28 فبراير الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، ومازالت الميليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من ميناءى الصليف ورأس عيسى دون إبداء الأسباب".

وأوضح أن وفدى الحكومة والحوثيين اتفقا برعاية الجنرال لوليسغارد على انسحاب الميليشيات من ميناءى الصليف ورأس عيسى ولخمسة كيلومترات مقابل انسحاب قوات الجيش الوطنى لكيلو متر واحد، مع إزالة الميليشيات لكافة الألغام التى زرعتها فى المنطقة، كمرحلة أولى باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السويد، وأن يتم تنفيذ ذلك خلال أربعة أيام تبدأ من 25- 28 فبراير.

وأضاف اليماني: "وعلى الرغم من أن الميليشيات الانقلابية وبموجب المرحلة الأولى من الخطة كانت ستعيد انتشارها فى مناطق خاضعة لسيطرتها، بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق هامة واستراتيجية للغاية، تستمر هذه الميليشيات فى المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق ".

وأكد أن ميليشيات الحوثى تمتنع حتى الآن عن تسليم خرائط الألغام التى زرعتها فى المنطقة، وتُصر على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، لافتا إلى أن ذلك "أمر جوهرى لتنفيذ الاتفاق".

وحمّل وزير الخارجية اليمني، وفق البيان ، الحوثيين مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة خاصة فى الملف الإنساني، وقال "كان من المفترض أن يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، ولكن ترفض الميليشيات الحوثية الالتزام بالاتفاق سعيا فى الاستمرار فى استثمار المأساة الإنسانية فى اليمن".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الرئيس اليمنى يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

اليمن

أخبار اليمن

المجتمع الدولى

التعنت الحوثي




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة