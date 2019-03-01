النمسا ومقدونيا الشمالية يبحثان قضايا البلقان ومفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

فيينا /أ ش أ/

التقى مستشار النمسا سباستيان كورتس ، مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف فى مقر المستشارية النمساوية بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية مساء الخميس ، إن كورتس وزاييف بحثا العلاقات الثنائية والعديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأشارت المصادر إلى اهتمام النمسا بتوثيق العلاقات مع دول البلقان وتدعيم فرص انضمامهما للاتحاد الأوروبى ، كما تقدر النمسا دور مقدونيا الشمالية بعد إنهاء النزاع التاريخى مع اليونان وتغيير اسمها من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية .