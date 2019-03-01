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"النقل" تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات

الجمعة، 01 مارس 2019 11:03 ص
"النقل" تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات "النقل" تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات
كتب رضا حبيشى
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أعلن محمد عز، المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات ضمن مشرو ع تحديث نظم الاشارات على خط القاهرة الاسكندرية والذي تنفذه شركة  تاليس الإسبانية العالمية،  بطول 208 كم  بتكلفة إجمااية مقدارها  93 مليون يورو  + 365 مليون جنيه ويشمل  19 برج رئيسى  و14 برج ثانوي مضيفا ان برج كفر الزيات تم ربطه ببرج ايتاي البارود  وشمل البرج  تطوير  7  مزلقانات هى "هاويس الدلجمون – الدلجمون- كفر العيص القبلي – كفر مجاهد – كفر العيص البحري – الخندق – التوفيقية" كما يضم 4 كباري " كوبري الدلجمون – كوبري كفر الزيات – كوبرى النيل – كوبرى الخندق "التوفيقية1"  بالاضافة الى 85 سيمافور / نازل + 10 سيمافور مربوط على لوحة إيتاى البارود.

 

وأضاف عز، فى بيان اليوم، أنه سبق وتم  إدخال أبراج إشارات قويسنا وبركة السبع وايتاي البارود للخدمة  وسيتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة تباعًا وفقا للجدول الزمني المحدد لكل برج في مشروع تحديث نظم الاشارات لخط القاهرة / الاسكندرية.

 

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إلى أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مبينا أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالى بآخر اليكتروني حديث ، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (1)
النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (1)

 

النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (2)
النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (2)

 

النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (3)
النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (3)

 

النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (4)
النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (4)

 

النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (5)
النقل تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات (5)

 


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