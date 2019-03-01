المتحدث العسكرى الليبى: سيطرنا على الحدود المشتركة مع الجزائر والنيجر

كتب : أحمد جمعة

قال المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، إن قوات الجيش الوطنى سيطرت على الحدود المشتركة مع النيجر والجزائر.

وأضاف المسمارى، فى تصريحات صحفية، الجمعة، أن قوات الجيش الليبى تواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية، وتطهير بعض جيوب الإرهابيين.

وأكد اللواء أحمد المسماري أن القوات حققت إنجازا عظيما في استكمال قطاع جنوب غرب سبها، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحدود مشاركة مع النيجر والجزائر، مشيرا إلى أن حصيلة ضحايا عملية تحرير الجنوب الليبي وصل إلى 11 قتيلا و40 جريحا منذ إطلاق عملية تحرير الجنوب الليبي منتصف يناير 2019 لتطهير مدن الجنوب بشكل كامل من قبضة الإرهابيين.