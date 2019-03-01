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الليرة التركية تهبط مجددا متضررة من تراجع عملات الأسواق الناشئة

الجمعة، 01 مارس 2019 07:13 م
الليرة التركية تهبط مجددا متضررة من تراجع عملات الأسواق الناشئة الليرة
اسطنبول – رويترز
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هبطت الليرة التركية حوالى 1% أثناء التعاملات اليوم الجمعة متضررة من مخاوف بشأن بيانات التضخم وقروض مصرفية رخيصة بالإضافة إلى تراجع أوسع لعملات الأسواق الناشئة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
 
وسجلت الليرة 5.4010 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ السادس عشر من يناير، مقارنة مع 5.3385 عند الإغلاق يوم الخميس قبل أن تتعافى إلى 5.3750 بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش.
 
وشهدت العملة التركية استقرارا نسبيا فى الأسابيع القليلة الماضية بعد تقلبات حادة فى العام الماضى عندما خسرت حوالى 30 % من قيمتها أمام العملة الأمريكية بفعل مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزى.
 
وأرجع مصرفيون المبيعات فى العملة التركية اليوم إلى تدهور المعنويات تجاه الأسواق الناشئة عموما.
 
وأشاروا أيضا إلى حزمة تحفيز بقيمة 25 مليار ليرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أُعلنت اليوم الجمعة، قالوا إنها يمكن تفسيرها على إشارة إلى أن السلطات تسعى الى تعزيز النمو قبل انتخابات محلية فى الحادى والثلاثين من مارس.
 

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