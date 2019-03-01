الكرملين: واشنطن لم تُخطرنا بعد بنتائج مفاوضات دونالد ترامب وكيم جونج أون

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قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، إن الولايات المتحدة لم تخطر روسيا بعد بنتائج قمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وعما إذا كان الكرملين يتوقع أن تُخبر واشنطن موسكو بنتائج هذه القمة، قال بيسكوف اليوم /الجمعة/ للصحفيين: "لا أعرف ما إذا كانوا يعتبرون ذلك ضروريا أم لا".



يُذكر أن القمة بين ترامب وكيم، التى عقدت فى هانوى فى 27-28 فبراير الماضي، انتهت دون توقيع الوثيقة المشتركة التى كان مخططا لها مسبقا .



وكان من المقرر أن يتم التوقيع خلال قمة هانوى على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووى وتعزيز السلام الإقليمى وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج.