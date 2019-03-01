video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 08:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

احتفاء بمرور 100 عام كفاح للمرأة..

القومى للمرأة يستعد للاحتفال بعيد المرأة المصرية بشعار "أصل الحكاية"

الجمعة، 01 مارس 2019 07:55 م
القومى للمرأة يستعد للاحتفال بعيد المرأة المصرية بشعار "أصل الحكاية" الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار الاحتفال بعيد المرأة المصرية والذى يوافق يوم 16 مارس من كل عام، ينظم المجلس القومى للمرأة احتفالاته هذا العام، تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، وتمتد على مدار 16 يوما. 

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن احتفالات المجلس هذا العام تختلف عن احتفالات الأعوام القادمة، لتزامنها مع مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، ومن هذا المنطلق وتكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف يحتفل المجلس بهذه المئوية على مدار 16 يوما، خلال الفترة من 1-16 مارس 2019.

 

وأضافت رئيسة المجلس أن احتفالات هذا العام تستهدف الوصول إلى مليون سيدة فى قرى ونجوع مصر من خلال تنظيم مجموعه من الأنشطة والفعاليات الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة إلى جانب عدداً من الأنشطة الفنية والتوعوية، منها تنظيم حملة "طرق الأبواب" بجميع محافظات الجمهورية، على مدار 16 يوما، فضلا عن تنظيم حملة "لأنى رجل" بجميع محافظات الجمهورية بالاستعانة بمجموعة من الشباب المتطوع على مدار 16 يوما.

 

كما تنظم جميع فروع المجلس بالمحافظات مجموعة من الندوات لمناقشة قضايا المرأة المختلفة والتركيز على تاريخ المرأة المصرية فى مائة عام، كما تقوم لجان المجلس بتنظيم عددا من الأنشطة منها تنظيم منتدى منظمات المجتمع المدنى لمناقشة قضية الزواج المبكر، كما تقوم لجنة المراة الريفية بالمجلس بتنظيم ندوة حول التمكين الاقتصادى وتدوير المخلفات وربط الصناعات بالحرف اليدوية للرائدات الريفيات والمزارعات بمحافظة المنوفية، إلى جانب تنظيم معسكر أنا وماما للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأمهاتهم.

 

وفيما يتعلق باحتفال يوم 16 مارس، أوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه سوف يتم تنظيم احتفالية حاشدة بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية، وسوف تكون على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتتضمن فقرات فنية بالتعاون مع قصور الثقافة بكل محافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مايا مرسى ترفع علم مصر على واجهة مبنى منظمة المرأة العربية احتفالا بيوم المرأة

مايا مرسى: نحيا عصرا ذهبيا لاقتناع الإرادة السياسية بدور المرأة

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

يوم المراه المصريه




لا تفوتك
فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة