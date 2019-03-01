القبض على 24 تاجر مخدرات بحملة أمنية فى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 24 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 24 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر والقناطر الخيرية وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة 3 كيلو من الحشيش المخدر، وكيلو جرام من مخدر الفودو، و500 قرص مخدر و400 جرام من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.