video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على 24 تاجر مخدرات بحملة أمنية فى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية

الجمعة، 01 مارس 2019 11:33 ص
القبض على 24 تاجر مخدرات بحملة أمنية فى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية مخدرات-ارشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 24 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 24 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر والقناطر الخيرية وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة 3 كيلو من الحشيش المخدر، وكيلو جرام من مخدر الفودو، و500 قرص مخدر و400 جرام من مخدر الهيروين، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل بحوزته 750 جراما من مخدر الأستروكس بشبرا الخيمة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة