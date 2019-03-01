القبض على سيدة أفريقية أثناء بيعها 8 سبائك ذهب بالجمالية

نجح رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، من القبض على"نوال.خ"، 47 سنة، " تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية"، وتعمل فى مجال التجارة، ومقيمة بأحد الفنادق بعد قيامها بعرض 8 سبائك ذهبية بإجمالى وزن 3 كيلو جرام" مجهولة المصدر " للبيع على أحد أصحاب المحلات.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بتحصلها عليها من أحد أقاربها بالخارج، "وليد.أ.ن"، ويعمل فى مجال التنقيب.. وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع بمنطقة الصاغة وشراء بضائع بقيمة البيع وشحنها لموطنها بالخارج وتحرر المحضر الالزم، واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.