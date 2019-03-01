الطب الشرعى: سحب عينات من المتهمين بحادث محطة مصر للكشف عن تعاطى المخدرات

كتب إبراهيم قاسم

قالت الدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبيرة الأطباء الشرعيين، أنه تم الانتهاء من سحب عينات البصمة الوراثية "DNA"، من أسر المجنى عليهم الذين فقدوا ذويهم فى حادث القطار وذلك لمطابقتها مع العينات التى تم سحبها من جثامين المتوفين.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه جار إجراء اختبارات المضاهاة للعينات المأخوذة من الجثامين واسرهم للتعرف على هوية كل جثة وتسليمها لذويها، مشيرة إلى انه فى حال التعرف على الجثة سيتم انهاء اجراءات التصريح بالدفن من النيابة العامة.

من ناحية أخرى، قامت مصلحة الطب الشرعى بتنفيذ قرار النيابة العامة بإجراء تحليل الكشف عن المواد المخدرة للمتهمين، وذلك لبيان عماذا كانوا يتناولوا المواد المخدرة وقت الحادث من عدمه.

وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، بدون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، مما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام أمر بفتح تقحيقات موسعة فى الحادث وأكد بيان صادر عنه وقت وقوع الحادث إلى قيام اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية بالانتقال إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات، كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث.