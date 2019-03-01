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الصين تدعو المجتمع الدولى للحيلولة دون عودة المنظمات الإرهابية إلى سوريا

الجمعة، 01 مارس 2019 09:04 ص
الصين تدعو المجتمع الدولى للحيلولة دون عودة المنظمات الإرهابية إلى سوريا سوريا
أ ش أ
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دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" المجتمع الدولى إلى بذل جهود لمنع عودة المنظمات الإرهابية لتقويض الوضع الأمني، الذى تحقق بصعوبة بالغة، فى سوريا. (تحديث).

وقال تاو، فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع السياسى فى سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة إنه "على المجتمع الدولى تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب، وتنسيق المعايير والقضاء على جميع الجماعات الإرهابية التى يصنفها مجلس الأمن، ومنع تجدد المنظمات الإرهابية وعودتها إلى تقويض الوضع الأمنى الذى تحقق بصعوبة بالغة".


وحذر تاو من أن هناك نزعة لدى الجماعات الإرهابية فى إدلب للعودة مجددا، الأمر الذى يهدد الأمن والاستقرار فى سوريا، ويعرقل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.


وأضاف أن بلاده ترحب بالجهود التى تبذلها مختلف الأطراف للقضاء على الجماعات الإرهابية والأفراد الإرهابيين وفق تصنيف مجلس الأمن، والتزامهم بالعملية السياسية السورية، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولى التركيز على تعزيز العمل فى الأطر ذات الصلة مثل مواصلة دفع عملية التسوية السياسية فى سوريا.


وأشار تاو إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية وتدعيم تشكيل لجنة دستورية سورية تمثل جميع الأطراف وتحظى بقبولها، على نحو سريع، الأمر الذى من شأنه استيعاب الشواغل المشروعة للحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى، سعيا نحو إطلاق عملية سياسية سورية فعالة ومستدامة.


ولفت تاو إلى أهمية وحدة مجلس الأمن، وأن يتحدث أعضاء المجلس بصوت واحد لخلق ظروف مناسبة لحل سياسى للقضية السورية، مؤكدا أنه يتعين على الأطراف المعنية بالقضية السورية، وفقا لروح قرار مجلس الأمن 2254 وعلى أساس احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ووفقا لمبدأ عملية سياسية تمتلكها وتقودها سوريا، تدعيم تبنى عملية سياسية شاملة بواسطة جميع الأطراف السورية والسعى إلى حل مقبول للجميع.


وشدد أن الصين ستظل ملتزمة بحل سياسى فى سوريا، وأنها على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية والقيام بدور فعال وبناء فى دفع التسوية السياسية فى سوريا.


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