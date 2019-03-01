"الصناعة" تطلق فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "مصر للاستثمار" غدا

كتب إسلام سعيد

تنطلق الدورة الرابعة، لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، عصر غدا السبت، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة فى أكثر من 30 دولة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.

وأعلنت وزارة الصناعة في بيان لها منذ قليل، على أن الملتقى سيكون تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال من 67 دولة عربية وإفريقية وأجنبية.