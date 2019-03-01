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السكة الحديد: ننتظر قرار النيابة لرفع الجرار المحترق وترميم المبنى المتضرر

الجمعة، 01 مارس 2019 12:07 ص
السكة الحديد: ننتظر قرار النيابة لرفع الجرار المحترق وترميم المبنى المتضرر الجرار المحترق وآثار حريق محطة مصر
كتب رضا حبيشى
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أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أنها فى انتظار قرار النيابة العامة لرفع الجرار المحترق بفعل تصادمه مع صدادات نهاية رصيف رقم 6 بمحطة مصر، وكذلك البدء فى أعمال ترميم المبنى الذى تضرر على رصيفى 8 و4 بفعل الحريق الذى نشب بعد التصادم وانفجار تانك السولار.

 

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد صدور قرار من النيابة العامة بالتصرف سيتم رفع آثار الحادث والجرار المحترق وإصلاح القضبان التى تضررت بفعل التصادم، والتأكد مع سلامتها مع صيانة وترميم الرصيف والمبانى التى تضررت.


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