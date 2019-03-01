video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تحبط تهريب مليون لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء

الجمعة، 01 مارس 2019 11:54 ص
الداخلية تحبط تهريب مليون لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء محطة وقود ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

 

نجحت الإدارة العامة للتموين والتجارة في ضبط 9 قضايا أسطوانات بوتاجاز، و7 قضايا مواد بترولية بإجمالى 1007120 لتر سولار وبنزين، و10 قضايا دقيق مدعم وأقماح بإجمالى 575.800 طن.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 258 قضية فى مجال مخالفات المخابز، و14  قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية بإجمالى "19.600 طن سكر- 10244 عبوة زيت- 270 بطاقة"، وضبط 6 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية بإجمالى  "112880 جنيه- 2.500 طن سكر- 1000 رغيف".

ونجحت شرطة التموين في ضبط 56 قضية فى مجال الغش الغذائى.غذائى بإجمالى " 61.461 طن "مخللات، أرز أبيض، سكر, مسلى، زيت طعام، دقيق، مكرونة، ملح"– 106631 عبوة  "زيت، خل"- 20 لتر زيت طعام-  239725 قطعة حلوى".

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 24 قضية فى مجال الغش التجارى بإجمالى "2.120 طن "منظفات، بويات"- 420عبوة " أعشاب، مستحضرات"- 1595 قطعة " أدوات كهربائية، ملابس، أدوات تصنيع"– 450 متر "أقمشة "، وضبط 568 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وضبطت شرطة التموين 22 قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، وتم ضبط 26  قضية بيع "السجائر، المعسل" خارج التسعيرة بإجمالى  6518 عبوة، وضبط 4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة الزراعية "أسمدة، أعلاف" بإجمالى "4.500 طن- 1833عبوة"، وضبط قضيتين سلع ومنتجات مجهولة المصدر بإجمالى "1236 عبوة "مستحضرات"- 1843 قطعة "غيار دراجات نارية".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط تاجرين مخدرات في الجيزة بحوزتهما كيلو هيروين خام

التموين

الداخلية

اخبار الحوادث

حملات تموينية

اخبار الداخلية




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة