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الداخلية التونسية تحبط مخطط استهداف شخصيات عامة برسائل بريدية مسمومة

الجمعة، 01 مارس 2019 12:31 م
الداخلية التونسية تحبط مخطط استهداف شخصيات عامة برسائل بريدية مسمومة الشرطة التونسية - أرشيفية
كتب محمد رضا
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان لها، إحباط مخطط لاستهداف شخصيات عامة عبر رسائل بريدية تحتوى على مواد سامة.

وذكر البيان أنه "على إثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوى مواد سامة، تمكنت المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطنى فى عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب، من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها فى الحين على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التى أكدت احتواءها على مواد سامة"، وذلك حسب ما نشرته وسائل إعلام عربية.

وتابع "وقد تعهدت الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطنى التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة بالبحث فى هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التى تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة فى شأنها".

 

 


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