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الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة للتعامل فى النقد الأجنبى بالسودان

الجمعة، 01 مارس 2019 06:50 م
الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد الجديدة للتعامل فى النقد الأجنبى بالسودان وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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فى إطار حرص وزارة الخارجية على أمن وسلامة المواطنين المصريين وتجنب وقوعهم تحت طائلة قوانين الدول الأخرى أثناء سفرهم إلى الخارج، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين فى السفر إلى جمهورية السودان الشقيقة الالتزام، بالتعليمات الجديدة التى استحدثتها السلطات السودانية، والتى تحظر بشكل تام ما يلى:

 

- التعامل بالنقد الأجنبى بيعاً أو شراء خارج القنوات الرسمية.

- حمل أكثر من 3000 (ثلاثة آلاف) دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأى شخص مسافر عبر أى ميناء جوى أو بحرى أو أى معبر برى.

 

- حمل وحيازة ما يزيد عن 150 (مائة وخمسين) جرام ذهب مشغول لأى مسافر خارج السودان عبر أى ميناء جوى أو بحرى أو معبر برى.

- حمل وحيازة أو تخزين أى كمية من الذهب الخام أياً كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.

 

هذا، وقد نصت القرارات الصادرة على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أياً من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لأية عقوبات منصوص عليها فى أى قانون آخر، بالآتى:

- السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية.

- مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذى تم ضبطه.

- تصادر أية وسيلة تم استخدامها فى ارتكاب الفعل المحظور.


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