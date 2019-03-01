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التخطيط تطلق حزمة من البرامج المتخصصة لكوادر الجهاز الإدارى للدولة

الجمعة، 01 مارس 2019 10:06 ص
التخطيط تطلق حزمة من البرامج المتخصصة لكوادر الجهاز الإدارى للدولة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب محمد طنطاوى
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أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من البرامج الإدارية المتخصصة لكوادر الإدارة العليا والوسطى بالجهاز الإدارى للدولة، كل فى مجال اختصاصه، وذلك فى إطار الاهتمام ببناء وتنمية القدرات وتنفيذا لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وكفاءة العاملين به.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، إن مجموعة البرامج الإدارية المتخصصة تقدمها الوزارة بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين الجانبين، والتى تعتمد على الاستفادة من الخبرة الإماراتية لتطوير الأداء الإدارى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون ودعم العلاقات المصرية الإماراتية فى كل الملفات المشتركة بين الجانبين.

 

 


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