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التحالف الدولى يقصف مواقع لـ"داعش" فى سوريا

الجمعة، 01 مارس 2019 09:41 ص
التحالف الدولى يقصف مواقع لـ"داعش" فى سوريا غارة جوية - ارشيفية
أ ش أ
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طائرات التحالف الدولى ضد داعش قصفت مواقع للتنظيم فى محيط مزارع بلدة الباغوز شرق دير الزور، وسط استمرار الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابى .

وأضاف المرصد وفقا لقناة (سكاى نيوز) عربية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تزال تنتظر خروج عدد من المدنيين المحاصرين فى بلدة الباغوز من أجل تنفيذ عملية عسكرية ضد المسلحين الرافضين للخروج من المنطقة.


وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة، أمس، بالإعلان خلال أسبوع الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابى.

 

 


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