البورصة المصرية تتفوق على بورصات الخليج خلال شهر فبراير

كتب هانى الحوتى

تفوقت البورصة المصرية على بورصات الخليج خلال شهر فبراير الماضى، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 4.79%، فى المقابل ارتفعت بورصة دبى بنسبة 2.6%، والبحرين بنسبة 1.5%، والمؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.49%، فيما تراجعت بورصة السعودية هامشياً، وهبط المؤشر العام ببورصة قطر بنسبة 5.68% وخسر رأس المال السوقى لها 37 مليار ريال.

البورصة المصرية ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 15147 نقطة خلال جلسات شهر فبراير الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 5.24% ليغلق عند مستوى 719 نقطة. ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 15147 نقطة خلال جلسات شهر فبراير الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 5.24% ليغلق عند مستوى 719 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 5.17% مغلقًا عند مستوى 1812 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 4.54% مغلقًا عند مستوى 18830 نقطة.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 34 مليار جنيه خلال شهر فبراير، فى حين بلغت كمية التداول نحو 7918 مليون ورقة منفذة على 619 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 23.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3749 مليون ورقة منفذة على 510 ألف عملية خلال الشهر السابق.

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8% عن الأسبوع الماضى. وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 498.1 مليار جنيه إلى 426.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير المنتهى، بنسبة انخفاض 14.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 180.5 مليار جنيه إلى 274.3 مليار جنيه بنسبة نمو 52%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 678.6 مليار جنيه إلى 701.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.

بورصة دبى وصعد بورصة دبى بنسبة 2.6%، رابحاً 68.2 نقطة ليغلق عند مستوى 2635.78 نقطة، وربحت أسواق بورصة دبى نحو 5.6 مليار درهم فى تداولات فبراير الماضى، مع تحسن شهية المستثمرين وسط تفاؤلهم بالنتائج والتوزيعات السنوية، إضافة إلى تعافى الأسواق العالمية والنفط الذى سجل مستويات قياسية. وصعد بورصة دبى بنسبة 2.6%، رابحاً 68.2 نقطة ليغلق عند مستوى 2635.78 نقطة، وربحت أسواق بورصة دبى نحو 5.6 مليار درهم فى تداولات فبراير الماضى، مع تحسن شهية المستثمرين وسط تفاؤلهم بالنتائج والتوزيعات السنوية، إضافة إلى تعافى الأسواق العالمية والنفط الذى سجل مستويات قياسية.

وارتفع القطاع العقارى 10.5% مع صعود سهم إعمار العقارية 15.6%، إعمار مولز 10.8%، إعمار للتطوير 2.63%، وفى الأيام الأخيرة من الشهر نفذت شركة إعمار مولز استكمال الاستحواذ على منصة نمشى للتسويق الإلكترونى.

وصعد بالمؤشر العام قطاع النقل بنسبة 1.5%، مع ارتفاع سهم أرامكس 7.07%، وارتفع قطاع السلع بنسبة 1% مدعوماً بصعود سهم غلفا للمياه 32.05%، ودى إكس بى 1.15%.

بورصة البحرين وقفزت بورصة البحرين بنسبة 1.5% رابحاً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1412.66 نقطة، وحقق رأس المال السوقى بقيمة 130 مليون دينار مع آخر جلسات الشهر، بفضل محفزات النتائج السنوية وتوزيعات الأرباح المحتملة على مستثمرى السوق. وقفزت بورصة البحرين بنسبة 1.5% رابحاً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1412.66 نقطة، وحقق رأس المال السوقى بقيمة 130 مليون دينار مع آخر جلسات الشهر، بفضل محفزات النتائج السنوية وتوزيعات الأرباح المحتملة على مستثمرى السوق.

وارتفع قطاع البنوك فى شهر فبراير بنسبة 6.7% بدعم من سهم البحرين الوطنى الصاعد بنحو 2.9%، والأهلى المتحد 8%، وصعد قطاع الاستثمار بنحو 2.18%، مدعوماً بسهم البركة المصرفية 6.25%.

بورصة الكويت تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات شهر فبراير 2019، إذ سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.49% رابحاً 25.6 نقطة عند مستوى 5231.66 نقطة، زاد السوق الأول بنسبة 0.96% رابحا نحو 0.96 نقطة عند مستوى 5482.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% خاسراً 25.06 نقطة عند مستوى 4772.99 نقطة. تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات شهر فبراير 2019، إذ سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.49% رابحاً 25.6 نقطة عند مستوى 5231.66 نقطة، زاد السوق الأول بنسبة 0.96% رابحا نحو 0.96 نقطة عند مستوى 5482.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% خاسراً 25.06 نقطة عند مستوى 4772.99 نقطة.

وتراجعت أحجام التداول بنسبة 36.6% إلى 2.5 مليار سهم، وتقلصت السيولة بنسبة 28.4% إلى 438.7 مليون دينار.



بورصة السعودية واصل المؤشر العام للسوق السعودى، تراجعه للأسبوع الثانى على التوالى، بضغط مباشر من قطاع البنوك، ومعاونة "المواد الأساسية"، وخالف قطاع الاتصالات الاتجاه، ليقلص خسائر السوق.

وتراجع مؤشر "تاسى" 0.64%، بالأسبوع الأخير من فبراير، بخسائر بلغت 54.78 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,492.7 نقطة، مقابل 8,547.48 نقطة، بالأسبوع الماضى.

بورصة قطر هبط المؤشر العام ببورصة قطر بنسبة 5.68% خاسراً 10.111 نقطة خلال شهر فبراير الجارى، بضغط هبوط 6 قطاعات. هبط المؤشر العام ببورصة قطر بنسبة 5.68% خاسراً 10.111 نقطة خلال شهر فبراير الجارى، بضغط هبوط 6 قطاعات.

وانخفض حجم التداولات بنسبة 22.5% إلى 169.24 مليون سهم، وتراجعت السيولة فى فبراير بنسبة 11.06% إلى 5.149 مليار ريال.

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم شركات بورصة قطر بقيمة 37.8 مليار ريال بنسبة 6.14% لتصل إلى 578.05 مليار ريال.