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الاستماع لأقوال عمال مصنع طوب لكشف غموض العثور على جثة طفلة بالبدرشين

الجمعة، 01 مارس 2019 04:33 م
الاستماع لأقوال عمال مصنع طوب لكشف غموض العثور على جثة طفلة بالبدرشين جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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استمع رجال المباحث بمركز شرطة البدرشين لأقوال عدد من العاملين بمصنع طوب، فى محاولة للتوصل لشهود عيان فى حادث العثور على جثة طفلة رضيعة مدفونة بجوار المصنع.

وكشفت التحريات أن أحد العمال عثر على جثة الطفلة مدفونة بكوم رمال خاص بتصنيع الطوب، فأبلغ رجال المباحث، وتبين من خلال المعاينة أن الجثة لطفلة رضيعة حديثة الولادة، مربوط الحبل السرى الخاص بها، وأشارت التحريات أنه عقب ولادتها فارقت الطفلة الحياة فدفنتها والدتها خشية المساءلة القانونية.

وذكر مصدر أمنى أنه لم يتم العثور على كاميرات مراقبة بمحيط الواقعة، حيث أن مكان العثور على الجثة يبعد عن المنطقة السكنية، ولا يوجد به أى كاميرات مراقبة.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة مدفونة بجوار مصنع بقرية تابعة لدائرة المركز.

فانتقل العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن الجثة لطفلة حديثة الولادة، مدفونة بكومة رمال بجوار مصنع طوب، لا توجد بها أى إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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