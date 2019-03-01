الإمارات تستأنف رحلاتها إلى كراتشي وإسلام آباد

إيمان حنا

قررت "الهيئة العامة للطيران المدني " بالإمارات إلغاء تعليق الرحلات و السماح للطائرات المسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة، وأكدت أن القرار باستئناف رحلاتها مجددا إلى كل من كراتشي و إسلام آباد وبيشاور جاء بناء على مستجدات الوضع في باكستان وعودة الهدوء إلى الأجواء الباكستانية، على أن يتم مراجعة الوضع لباقي المطارات لاحقا، طبقا للبيان الإماراتية.

وكانت الهند طالبت بالإفراج عن طيارها الذي أُسر بعد إسقاط طائرته من قبل الطائرات الحربية الباكستانية في تصعيد كبير بين القوتين النوويتين حول كشمير، ونشرت وسائل إعلام باكستانية الأربعاء شريط فيديو يظهر فيه الطيار الهندي معصوب العينين بعد أسره عقب إسقاط طائرته.

وحسب تصريحات الجيش الباكستاني، تعتبر هذه الهجمات الجوية، عبر خط المراقبة الفاصل بين الهند وباكستان، هي الأولى منذ عام حرب 1971.

وتأتي هذه الهجمات في أعقاب هجوم مسلح في كشمير أودى بحياة 40 من أفراد الجيش الهندي - وهي الهجمة التي تعتبر الأعنف خلال موجة التمرد ضد الحكم الهندي لكشمير والتي بدأت منذ ثلاثة عقود. وأعلنت جماعة باكستانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.