الأمن العام يضبط هارب من السجن ينتحل صفة مستشار تحكيم دولى

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأمن العام في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لممارستهما نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية أحدهما هارب من السجون، ومحكوم عليه فى قضيتى تزوير.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام "عبدالرحيم.ط" مُقيم بمحافظة الفيوم "هارب من ليمان وادى النطرون خلال يناير 2011 تنفيذاً للحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات فى قضية تزوير" ومحكوم عليه بالسجن 20 سنه فى جنايتى "تزوير" ، و"وليد.م" مُقيم العمرانية، سبق إتهامه فى 4 قضايا "مخدرات، سرقة، ضرب، تبديد"، بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية لترويجها على عملائهما نظير مقابل مادى، وقيام المتهم الأول بإنتحال صفة مستشار تحكيم دولى وتزوير أوراق لإستخراج بطاقة رقم قومى وجواز سفر يحملان صورته وبإسم شقيقه "خالد " خشية ضبطه فى الأحكام القضائية الصادره ضده وقيام الثانى بتزوير جواز سفر مُثبت به أنه حاصل على ليسانس آداب على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال ترددهما على دائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتهما (جهاز لاب توب "يحوى أختام شعار الجمهورية المُقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية- فلاشة تحوى تأشيرات "مُقلدة"- أوراق تحاليل طبية "منسوب صدورها لوزارة الصحة"- شهادات جامعية "مزورة"- صحيفة حالة جنائية "مزورة"- مبلغ مالى"، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات بيع المستندات المحررات المُقلدة.