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الأرصاد: الطقس اليوم مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الجمعة، 01 مارس 2019 08:00 ص
الأرصاد: الطقس اليوم مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

 

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17     

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 10 15     

الإسكندرية 11 16         

بلطيم 10 17        

مطروح 10 16    

السلوم 08 16      

سيوة 08 18        

بورسعيد 10 17   

دمياط 10 15

الزقازيق 11 16

الإسماعيلية 10 18

السويس 10 18    

العريش 10 17    

رفح 10 16

رأس سدر 12 18

نخل 04 14

نويبع 06 17        

طابا 08 13

كاترين -02 11   

الطور 11 20      

شرم الشيخ 13 21         

الغردقة 10 20     

مرسى علم 11 20         

الفيوم 09 17       

بنى سويف 09 18         

المنيا 06 18        

أسيوط 07 19      

سوهاج 09 19     

قنا 10 19  

الأقصر 10 20    

أسوان 11 21      

أبوسمبل 11 21   

الوادي الجديد 09 20     

شلاتين 14 24     

أبو رماد 14 24   

رأس حدربة 14 22       

حلايب 16 21     

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 30

المدينة 12 26      

الرياض 15 29   

المنامة 17 24      

أبوظبي 22 30    

الدوحة 20 24     

الكويت 13 24     

دمشق 00 10       

بيروت 10 12     

عمان 02 06       

القدس 04 08       

غزة 12 14

بغداد 09 20        

مسقط 22 27       

صنعاء 10 26     

الخرطوم 18 33  

طرابلس 08 16   

تونس 08 18       

الجزائر 07 16

الرباط 08 19      

نواكشوط 15 29  

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -07 04       

اسطنبول 05 07  

إسلام أباد 08 19 

نيودلهي 08 20    

جاكرتا 25 32     

بكين -01 14

كوالامبور 24 34 

طوكيو 07 11      

أثينا 06 13

روما 06 17        

باريس 08 15     

مدريد 04 19       

برلين 03 12       

لندن 07 12

مونتريال -14 -07

موسكو -01 02    

نيويورك -01 04 

واشنطن 02 10


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