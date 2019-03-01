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اطمن يا سيسى أنت مش لوحدك يتصدر تويتر..مغردون يفضحون محاولات الإخوان هدم الدولة

الجمعة، 01 مارس 2019 11:02 ص
اطمن يا سيسى أنت مش لوحدك يتصدر تويتر..مغردون يفضحون محاولات الإخوان هدم الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت ريهام عبد الله
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"اطمن يا سيسى انت مش لوحدك" اسم هاشتاج جديد، دشنه رواد موقع التدوين المصغر تويتر، صباح اليوم الجمعة، وتصدر الهاشتاج المراكز الأولى فى الترند المصرى، ضمن الأكثر تداولا بين مرتادى الموقع.

رواد تويتر استغلوا الهاشتاج، لتجديد الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرين لحجم الانجازات التى تحققت فى عهده، داعين المصريين، لدعمه لاستكمال المشروعات والإنجازات، وللتعبير عن دعمهم المستمر والمتجدد للرئيس.

الترند المصرى
الترند المصرى

 

وغرد المدون علاء عبادى "معاك يا بطل للآخر، تحيا مصر"، وتابع آخر "بكل قلبى اؤيد الرئيس السيسى لاستكمال المشوار"، وغرد ثالث "عاش  الرجل المخلص والمجتهد بعملة عاش السيسى عاش".

فيما قال السيد سلامة، "مصر دولة مستقرة ولن نسمح للخرفان وعرر مجيدة والفاشلين بزعزعة استقرارها مرة ثانية"، وغرد آخر "السيسي الزعيم القائد حفظك الله يابطل"، بينما قالت مغردة "كلنا معاك ياريس كمل مشوارك وإحنا ايدينا في ايدك هنبني بلدنا ونحافظ عليها غصب عن أي عدو خاين لينا ربنا معاك ياريس وينصرك على أعدائنا".

التدوينات
التدوينات

 

التغريدات
التغريدات

 

كما قالت المدونة هدى "ياللي شايل هم بلدك فوق كتافك، ياللي خلصتها من حكم جماعة إرهابية، ياللي بنيت وعمرت وزرعت وسلحت، ياللي رجعت لمصر هيبتها ومكانتها، ياريس طول ما انت بتتحارب اعرف أنك ماشى صح وإحنا معاك"، وغرد محمد القط "لن نستسلم ننتصر أو نموت، الحمد لله انتصرنا، والموت للخرفان والخونة".

تغريدات تويتر
تغريدات تويتر

 

هاشتاج اطمن يا سيسى
هاشتاج اطمن يا سيسى

 

وفضح مغردو تويتر، استغلال جماعة الإخوان الإرهابية، لحادث قطار رمسيس، فى محاولاتهم لهدم الدولة، فقال مدون "اقضى علي السرطان اللى اسمه الإخوان"، وغرد عمرو عادل "بس لجان الإخوان شغالة من نار وبتتاجر فى الدم"، وقال آخر "الشعب بقى واعى وعارف قيمة بلده وهنحافظ عليها".

هاشتاج اطمن لايا سيسى
هاشتاج اطمن يا سيسى

 

 


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