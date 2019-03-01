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إصابة مواطن وأسرته إثر انقلاب سيارته بإحدى الترع بالبحيرة

الجمعة، 01 مارس 2019 06:42 م
إصابة مواطن وأسرته إثر انقلاب سيارته بإحدى الترع بالبحيرة حادث تصادم-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب مواطن وزوجته وأولاده الثلاثة بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم إثر انقلاب سيارته فى احدى الترع بمركز كفر الدوار بالبحيرة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بانقلاب سيارة ملاكى خاصة بأحد المواطنين فى ترعه بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار.
 
وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وزوجته وأولاده الثلاثة وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج وتم إنتشال السيارة من الترعة بواسطة فريق من الإنقاذ النهرى والحماية المدنية.
 
وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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