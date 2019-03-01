إزاى تقدم تظلم لو حذفوك من بطاقة التموين ضمن غير المستحقين × 5 خطوات

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الجمعة، إبلاغ غير المستحقين فى المرحلة الثانية من دعم البطاقات من خلال كتابة عبارة "سيتم إيقاف البطاقة" على بونات صرف السلع والخبز، وأن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من أول مارس وحتى يوم 15 من الشهر نفسه، ثم تفحص الوزارة التظلم خلال أسبوعين.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن كيفية التقدم بتظلم فى حالة إبلاغ المواطن بأنه من ضمن غير المستحقين من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية فى نقاط محددة.

1- إعداد قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية ووضعها على الموقع www.tamwin.com.eg.

2- بمجرد دخول المواطن على الموقع وكتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية ووجود اسمه ضمن القائمة، يعلم أنه من ضمن غير المستحقين للدعم.

3- من حق المواطن تقديم التظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من أول مارس وحتى يوم 15 مارس.

4 - تبحث الوزارة التظلمات اعتبارًا من يوم 16 مارس لمدة 15 يومًا.

5- سيجرى فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.