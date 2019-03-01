video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 07:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إزاى تقدم تظلم لو حذفوك من بطاقة التموين ضمن غير المستحقين × 5 خطوات

الجمعة، 01 مارس 2019 06:30 ص
إزاى تقدم تظلم لو حذفوك من بطاقة التموين ضمن غير المستحقين × 5 خطوات بطاقة التموين - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الجمعة، إبلاغ غير المستحقين فى المرحلة الثانية من دعم البطاقات من خلال كتابة عبارة "سيتم إيقاف البطاقة" على بونات صرف السلع والخبز، وأن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من أول مارس وحتى يوم 15 من الشهر نفسه، ثم تفحص الوزارة التظلم خلال أسبوعين.

 

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن كيفية التقدم بتظلم فى حالة إبلاغ المواطن بأنه من ضمن غير المستحقين من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية فى نقاط محددة.

 

1- إعداد قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية ووضعها على الموقع www.tamwin.com.eg.

2- بمجرد دخول المواطن على الموقع وكتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية ووجود اسمه ضمن القائمة، يعلم أنه من ضمن غير المستحقين للدعم.

3- من حق المواطن تقديم التظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من أول مارس وحتى يوم 15 مارس.

4 - تبحث الوزارة التظلمات اعتبارًا من يوم 16 مارس لمدة 15 يومًا.

5- سيجرى فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

حذف غير المستحقين

بطاقات التموين

تظلم استبعاد البطاقات

التموين

السلع الغذائية

صرف الخبز




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة